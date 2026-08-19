मानसा कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार, सरपंच भी शामिल; चुनावी रंजिश में हमला करने का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा के गांव नंगल कलां के कबड्डी खिलाड़ी अमनदीप कुमार उर्फ मंगू की हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर गांव के सरपंच समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में पांच अज्ञात समेत कुल 11 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तीन चिकित्सकों का बोर्ड गठित किया गया है।

एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि अमनदीप कुमार सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गुरुद्वारा साहिब की फिरनी के पास जा रहा था। इसी दौरान स्विफ्ट डिजायर और स्कार्पियो में सवार आरोपितों ने उस पर तेजधार हथियारों और लोहे की राड, कृपाण व सब्बल से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल अमनदीप को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, मृतक ने अस्पताल में दिए बयान में गांव नंगल कलां के सरपंच रेशम सिंह उर्फ जिंदा, जवाहरके निवासी गगनप्रीत सिंह उर्फ गगन, गुरने खुर्द निवासी शगनदीप सिंह उर्फ शगनी सहित अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था।