    पंजाब में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े स्तर पर हुई भर्तियां; अब तक 54,933 से ज्यादा को मिली सरकारी नौकरी

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है, जिसमें 54,933 सरकारी नौकरियाँ पूरी तरह योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि ये भर्तियाँ बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के हुई हैं, और युवाओं को मिशनरी भावना से सेवा करने का आग्रह किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ऊर्जा जैसे प्रमुख विभागों में भर्तियाँ हुई हैं, जो पंजाब के युवाओं के लिए एक नए, ईमानदार और रोजगार-उन्मुख युग का प्रतीक है।

    भगवंत मान सरकार ने दी 54933 से अधिक नौकरियां

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने अब तक सरकारी, निजी सेक्टर व संविदा पर  1.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं  जो पूरी तरह मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री मान ने हाल ही में कहा, “यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 54,933 सरकारी नौकरियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ मेहनत और मेरिट।”

    मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं से मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला और अंतिम एजेंडा युवाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, “ये नौकरियाँ पंजाब के युवाओं की तक़दीर बदलेंगी।”

    2022 से 2025 के बीच सबसे अधिक भर्तियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ऊर्जा विभागों में हुईं। शिक्षा विभाग में 2,000 से अधिक पद भरे गए, जिनमें 725 स्पेशल एजुकेटर और मास्टर कैडर के शिक्षक शामिल हैं।  पुलिस विभाग में 1,746 कांस्टेबल पदों पर भर्ती हुई, जिनमें से 1,261 जिला पुलिस और 485 आर्म्ड पुलिस में हैं। ऊर्जा विभाग (पीएसपीसीएल) ने 2,500 असिस्टेंट लाइनमैन नियुक्त किए, जिनमें 837 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,000 से अधिक मेडिकल ऑफिसर, नर्स और अन्य कर्मी जोड़े गए।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब पंजाब में सरकारी नौकरियाँ रिश्वत और सिफारिश मुक्त हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब पंजाब विकास, ईमानदारी और रोजगार के नए युग की ओर बढ़ रहा है, जहाँ मेहनत को ही पहचान और अवसर मिल रहा है।

     