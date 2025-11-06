पंजाब सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी बेटे को दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ लौटे तो उड़ गए होश, घर से गहने और नकदी मिले गायब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सचिवालय में कार्यरत अंडर सेक्रेटरी जसविंदर सिंह के सरकारी आवास में चोरी की वारदात सामने आई। चोर गतरात उनके घर से लाखों रुपये की ज्वेलरी और करीब 30 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना का पता बुधवार सुबह तब चला जब जसविंदर सिंह परिवार सहित घर लौटे।

सेक्टर 22 निवासी जसविंदर सिंह का बेटा विदेश से मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहा था। परिवार के सभी सदस्य उसे लेने के लिए दिल्ली गए हुए थे। बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे जब वे घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा मिला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए।

घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-22 चौकी इंचार्ज सुदेश कुमार और सेक्टर-17 थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। जांच में यह बात सामने आई कि घर के पिछले दरवाजे पर जबरन तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे।