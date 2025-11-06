Language
    पंजाब सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी बेटे को दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ लौटे तो उड़ गए होश, घर से गहने और नकदी मिले गायब

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:48 AM (IST)

    पंजाब सचिवालय के एक अंडर सेक्रेटरी जब अपने बेटे को दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ लौटे, तो उनके घर से गहने और नकदी गायब मिली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में यह बात सामने आई कि घर के पिछले दरवाजे पर जबरन तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे। आशंका जताई जा रही है कि परिवार जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गया होगा।

    चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में पंजाब सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी के घर चोरी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सचिवालय में कार्यरत अंडर सेक्रेटरी जसविंदर सिंह के सरकारी आवास में चोरी की वारदात सामने आई। चोर गतरात उनके घर से लाखों रुपये की ज्वेलरी और करीब 30 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना का पता बुधवार सुबह तब चला जब जसविंदर सिंह परिवार सहित घर लौटे।

    सेक्टर 22 निवासी जसविंदर सिंह का बेटा विदेश से मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहा था। परिवार के सभी सदस्य उसे लेने के लिए दिल्ली गए हुए थे। बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे जब वे घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा मिला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए।

    घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-22 चौकी इंचार्ज सुदेश कुमार और सेक्टर-17 थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। जांच में यह बात सामने आई कि घर के पिछले दरवाजे पर जबरन तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे।

    आशंका जताई जा रही है कि परिवार जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आसपास के सरकारी क्वार्टरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है।