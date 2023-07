Punjab: स्कूलों में 16 जुलाई तक बढ़ाई गई छुट्टियां, भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला

Punjab School Closed भारी बारिश को देखते हुए पंजाब सरकार ने प्रदेश स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 16 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इससे पूर्व 13 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था।

Punjab: स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां, भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला : जागरण

चंडीगढ़, जेएनएन: भारी बारिश को देखते हुए पंजाब सरकार ने प्रदेश स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 16 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इससे पूर्व 13 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਏਡਿਡ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।… July 13, 2023 बारिश के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी / सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में छुट्टियां 16 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी हैं। अब 17 जुलाई (सोमवार) से स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे।

