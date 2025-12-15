पंजाब में सर्दी की छुट्टियां घोषित, कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल और दोबारा कब खुलेंगे, जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब सरकार ने बढ़ती ठंड और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य भर के स्कूलों में ठंड की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। सरकार के फैसले के अनुसार 24 से 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।

इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छुट्टियों के दौरान स्कूलों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से स्थगित रहेंगी।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल एक जनवरी से दोबारा खुल जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।