    पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, विरोध के बीच टंकी पर चढ़े कर्मचारी, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    पंजाब रोडवेज के कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। लुधियाना में एक कर्मचारी टंकी पर चढ़ा तो पटियाला में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कई को हिरासत में लिया। कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि जब तक कर्मचारियों को नहीं छोड़ा जाता, हड़ताल जारी रहेगी।

    पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब रोडवेज के कर्मी मांगें पूरी न किए जाने के चलते शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए हैं। यही नहीं मांगे पूरी न होने के कारण कई रोडवेज बस कर्मचारी नजदीकी टंकी पर चढ़ गए। जिन्हें उतारने के लिए पुलिस मनाने में लगी है। वहीं, पटियाला में विरोध तेज होने आउटसोर्स कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कइयों को हिरासत में लिया है।

    कैप्शन: बसों की हड़ताल के कारण जालंधर के बस स्टैंड पर भी  सन्नाटा सिर्फ प्राइवेट बसें ही चल रही है

    उधर, पटियाला एसपी सिटी पलविंदर चीमा ने कहा कि पीआरटीसी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गेट बंद कर दिए और नारेबाजी की। हमने उन्हें बार-बार बताया कि वे जो कर रहे हैं वह गैरकानूनी है, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध नहीं कर रहे थे। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब स्थिति शांतिपूर्ण है। कानून के अनुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है।

    कैप्शन: लुधियाना बस स्टैंड पर भी बचे हुए मुलाजिम संगठन के सदस्य प्रदर्शन करते हुए सुनसान पड़ा लुधियाना का बस स्टैंड बाहरी हिस्से से प्राइवेट बस सर्विस जारी

    टंकी पर चढ़ा युवक

    उधर, लुधियाना में विरोध के बीच एक कर्मचारी टंकी पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है। अधिकारी का कहना है कि पंजाब सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। वहीं बस किलोमीटर स्कीम बंद नहीं कर रही है। उनकी मांग प्रमुख है

    फोटो कैप्शन: बठिंडा में पानी की टंकी पर चढ़े रोडवेज के कर्मचारी

    उन्होंने कहा कि लंबे समय से यूनियन मांगे पूरी किए जाने की मांग कर रही है। लेकिन सरकार बार-बार टाल देती है। इसी कारण आज बस स्टैंड पर हड़ताल की गई है फिलहाल बस स्टैंड पर हड़ताल के चलते सरकारी बस नहीं चल रही है।

    इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी और पुलिस ने कुछ मुलाजिम को हिरासत में लिया है। यूनियन ने साफ कहा कि जब तक कर्मचारियों को छोड़ नहीं जाता । तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में यात्रियों को परेशानी रहेगी।