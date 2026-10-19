पंजाब में 21 अक्टूबर से रोडवेज बसों का चक्का जाम, मांगें पूरी न होने पर फिर से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में एक बार फिर बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो राज्यभर में बसों का चक्का जाम किया जा सकता है।

ऐसा होने पर रोजाना बसों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के नेताओं ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि मांगों को लेकर बार-बार बैठकें टलने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।

यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कर्मचारी आंदोलन को और तेज करेंगे। पिछले दो से 3 महीने के बीच चार से पांच बार रोडवेज कर्मचारियों की विभाग के अधिकारियों और परिवहन मंत्री के साथ बैठक तय हो चुकी है लेकिन रोडवेज कर्मचारियों के मामले में उठाए गए मुद्दे सिर्फ अभी तक फाइलों में ही घूम रहे हैं।

अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे शुरू सरकार को जल्द बातचीत कर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। आंदोलन के तहत बसों का संचालन रोकने का फैसला लिया जा सकता है।

यूनियन ने यह भी चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो पंजाब विधानसभा के 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर स्थायी धरना दिया जाएगा। इससे साफ है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति नहीं बनने पर आने वाले दिनों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।