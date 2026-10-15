पंजाब बंद के चलते लुधियाना में बस सेवा ठप, रास्ते में ही रोक दी गईं बसें; दिनभर परेशान रहे यात्री

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब बंद के चलते वीरवार को लुधियाना बस स्टैंड से चलने वाली पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और निजी बसों का संचालन दोपहर बाद प्रभावित हो गया।

सुरक्षा कारणों के चलते बसों को विभिन्न रूटों पर रोक दिया गया। सुबह के समय बसें सामान्य रूप से चलीं, लेकिन दोपहर होते-होते कई रूटों पर बस सेवा बंद कर दी गई।

बताया जा रहा है कि बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई स्थानों पर बसों को रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद लुधियाना बस डिपो से भी बसों को आगे भेजने में एहतियात बरती गई। दोपहर बाद बस स्टैंड से पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और निजी बसें नहीं चल सकीं।