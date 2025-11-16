Language
    जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर हादसा, पंजाब रोडवेज की बस ने बुजुर्ग महिला को कुचला, मौके पर मौत; चालक फरार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    मोहाली के जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में पंजाब रोडवेज की बस ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक तेज रफ्तार से बस चला रहा था और लापरवाही बरत रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है।

    महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी बस ने उसे टक्कर मार दी। मौके पर ही मौत।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर लक्की ढाबे के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। चंडीगढ़ से पटियाला जा रही पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (पीआरटीसी) की बस ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक बस छोड़कर फरार हो गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चला रहा था। महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी बस ने उसे टक्कर मार दी। महिला बस के नीचे फंस गई, लेकिन चालक ने रुकने के बजाय बस को आगे-पीछे करके उसे दोबारा कुचल दिया, जिससे उसका शरीर कई हिस्सों में बिखर गया।

    हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए डेराबस्सी सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। ।