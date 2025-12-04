बदल गया पंजाब राजभवन का नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा; राज्यपाल की मंजूरी के जारी हुई अधिसूचना
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, पंजाब करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन का नाम अब लोक भवन, पंजाब करने को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विवेक प्रताप सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें कि इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत देशभर में राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया।
इसी क्रम में राज्यपाल ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। वहीं, राजभवन के आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप का नाम भी बदलकर अब लोक भवन पंजाब कर दिया है।
