पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क का होगा आधुनिकीकरण, सीएम मान ने कटौती-मुक्त राज्य का रखा लक्ष्य

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब ने बिजली क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है। राज्य सरकार ने “रोशन पंजाब” परियोजना के तहत पंजाब को देश का पहला बिजली कटौती-मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी अभियान पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं, जिससे उद्योगों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री मान का कहना है कि यह पहल केवल बिजली सुधार तक सीमित नहीं, बल्कि पंजाब की आर्थिक रीढ़ को मज़बूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आज पंजाब में उद्योगों को देश में चौथे सबसे कम दरों पर बिजली मिल रही है और कृषि क्षेत्र को निर्बाध आपूर्ति प्राप्त हो रही है। 'रोशन पंजाब' परियोजना के माध्यम से अब वोल्टेज उतार-चढ़ाव की समस्या को खत्म किया जाएगा, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बिजली नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।

13 नगर निगमों में लो-टेंशन (LT) नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें पुराने तार बदले जा रहे हैं, नीचे लटकती लाइनों को ऊंचा किया जा रहा है और खुले मीटर बॉक्स सील किए जा रहे हैं ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना पहले लुधियाना पश्चिमी सब-डिवीजन में पायलट रूप में सफल रही, जिसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।