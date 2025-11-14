Punjab News: लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी को मारी टक्कर, पंजाब पुलिस की जांच जारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के जीरकपुर-अंबाला हाइवे पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की कार को पुलिस के वीआइपी काफिले में शामिल एक एस्कार्ट वाहन के टक्कर मारने के बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई। बुधवार को डीजीपी गौरव यादव ने सभी एस्कार्ट और पायलट वाहनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस दोषियों तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि यादव ने मामले की जांच एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय को सौंपी है। डीजीपी ट्रैफिक एएस राय ने बताया कि इस मामले की जांच मोहाली पुलिस को सौंपी गई है। जांच जारी है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।