Punjab News: लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी को मारी टक्कर, पंजाब पुलिस की जांच जारी
चंडीगढ़: मोहाली में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की गाड़ी को वीआईपी काफिले के एस्कार्ट वाहन से टक्कर लगने के बाद पंजाब पुलिस सक्रिय हुई। डीजीपी गौरव यादव ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस दोषियों तक नहीं पहुंची है, जांच एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय को सौंपी गई है। इस साल सेना के अधिकारियों के साथ पंजाब पुलिस का यह दूसरा विवाद है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के जीरकपुर-अंबाला हाइवे पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की कार को पुलिस के वीआइपी काफिले में शामिल एक एस्कार्ट वाहन के टक्कर मारने के बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई। बुधवार को डीजीपी गौरव यादव ने सभी एस्कार्ट और पायलट वाहनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
हादसे को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस दोषियों तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि यादव ने मामले की जांच एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय को सौंपी है। डीजीपी ट्रैफिक एएस राय ने बताया कि इस मामले की जांच मोहाली पुलिस को सौंपी गई है। जांच जारी है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
वहीं पंजाब पुलिस की वीआइपी को सपोर्ट करने वाली एस्कार्ट गाड़ियां लगातार हादसों का कारण बन रही हैं। इस साल यह दूसरी घटना है जब पंजाब पुलिस का सेना के अधिकारियों के साथ इस तरह विवाद हुआ है। इससे पहले कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ का पार्किंग को लेकर पंजाब पुलिस से विवाद हो चुका है।
