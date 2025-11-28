पंजाब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, DSP रैंक के 61 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

पंजाब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें डीएसपी रैंक के 61 अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें अधिकारियों के नाम और उनकी नई पोस्टिंग का विवरण दिया गया है। जगजीत सिंह को तरनतारन में डीएसपी डिटेक्टिव और अमनदीप सिंह को अबोहर में डीएसपी नियुक्त किया गया है। बलविंदर सिंह को लुधियाना ग्रामीण में डीएसपी पीबीआई बनाया गया है।

पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर तबादला (फाइल फोटो)