    पंजाब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, DSP रैंक के 61 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    पंजाब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें डीएसपी रैंक के 61 अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें अधिकारियों के नाम और उनकी नई पोस्टिंग का विवरण दिया गया है। जगजीत सिंह को तरनतारन में डीएसपी डिटेक्टिव और अमनदीप सिंह को अबोहर में डीएसपी नियुक्त किया गया है। बलविंदर सिंह को लुधियाना ग्रामीण में डीएसपी पीबीआई बनाया गया है।

    पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर तबादला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रशासन ने डीएसपी रैंक के 61 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इस बाबत नोटिफिकेश जारी कर दिया गया है। अधिसूचना में किस पुलिस अधिकारियों के नाम सहित उनकी पोस्ट और पुरानी से नई पोस्टिंग आदि का विवरण दिया गया है।

    जारी लिस्ट के अनुसार, जगजीत सिंह को तरनतारन में डीएसपी डिटेक्टिव लगाया गया है।

    अमनदीप सिंह को फाजिल्का के अबोहर में डीएसपी लगाया गया है।

    बलविंदर सिंह को लुधियाना ग्रामीण में डीएसपी पीबीआई लगाया गया है।

