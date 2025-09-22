Language
    पंजाब में 374 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे में साढ़े चार किलो हेरोइन बरामद, पुलिस की कार्रवाई में 89 तस्कर गिरफ्तार

    By Rohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    पंजाब पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के 204वें दिन 374 स्थानों पर छापेमारी की। 89 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए और 78 एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस ने 4.5 किलो हेरोइन 2.3 किलो गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए। कुल 30440 नशा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। नशा छुड़ाने के लिए 48 लोगों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया।

    पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 89 तस्कर गिरफ्तार।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान 204 वें दिन रविवार को पंजाब पुलिस ने 374 स्थानों पर छापामारी की। इस दौरान पूरे प्रदेश में 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 78 एफआईआर दर्ज की गईं।

    इसके साथ ही, 204 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,440 हो गई है। गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 4.5 किलो हेरोइन, 2.3 किलो गांजा, 1524 प्रतिबंधित गोलियां कैप्सूल और 59,810 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

    79 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1,100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 150 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 374 जगहों पर छापेमारी की।

    इस ऑपरेशन के दौरान 393 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। पुलिस ने नशा छुड़ाने के हिस्से के रूप में 48 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।