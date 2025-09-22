पंजाब में 374 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे में साढ़े चार किलो हेरोइन बरामद, पुलिस की कार्रवाई में 89 तस्कर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान 204 वें दिन रविवार को पंजाब पुलिस ने 374 स्थानों पर छापामारी की। इस दौरान पूरे प्रदेश में 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 78 एफआईआर दर्ज की गईं।

इसके साथ ही, 204 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,440 हो गई है। गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 4.5 किलो हेरोइन, 2.3 किलो गांजा, 1524 प्रतिबंधित गोलियां कैप्सूल और 59,810 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।