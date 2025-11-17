Language
    पंजाब के स्कूलों में सरकार की 'साइबर जागो' क्रांति, बच्चे बन रहे डिजिटल योद्धा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    पंजाब सरकार की 'सांझ' पहल बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। 'साइबर जागो' कार्यक्रम के तहत, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे छात्रों को ऑनलाइन खतरों से बचा सकें। पुलिस अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर अपराधों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल रूप से साक्षर और सुरक्षित बनाना है।

    ‘साइबर जागो’ से ‘सांझ’ तक- बच्चों को बना रहे साइबर सुरक्षा के योद्धा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के स्कूलों में एक खामोश क्रांति हो रही है। यह किताबों में नहीं लिखी, न ही सिर्फ पारंपरिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जा रही है। यह एक ऐसी क्रांति है जहां मलेरकोटला की एक बच्ची ऑनलाइन खतरों से खुद को बचाना सीख रही है।

    पठानकोट का एक लड़का समझ रहा है कि दादी की बैंकिंग जानकारी क्यों गुप्त रखनी चाहिए, और पूरी पीढ़ी को डर से नहीं बल्कि जागरूकता से लैस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी नेतृत्व में, पंजाब पुलिस की ‘सांझ’ पहल ने पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर विश्वास, साझेदारी और सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव का एक पुल बना दिया है जो अब पंजाब के बच्चों का भविष्य गढ़ रहा है।

    पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन द्वारा शुरू की गई ‘साइबर जागो’ पहल प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से निवारक शिक्षा की ओर एक बड़ा बदलाव दर्शाती है, जो पंजाब के हर कोने में पहुंच रही है जहां युवा मन जटिल डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं।

    पहले प्रशिक्षण कार्यशाला में 75 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और पंजाब भर के 3,968 सरकारी हाई स्कूलों को कवर करने की योजना बनाई गई है। यह सिर्फ एक और सरकारी कार्यक्रम नहीं है- यह मान सरकार द्वारा पंजाब के सबसे कीमती संसाधन यानी इसके बच्चों के चारों ओर बुनी जा रही एक सुरक्षा कवच है।

    इस पहल का भावनात्मक महत्व तब स्पष्ट हो जाता है जब हम जानते हैं कि 14-16 वर्ष की आयु के 76 प्रतिशत बच्चे अब सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते है, जो उन्हें साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी और ऑनलाइन शोषण के प्रति संवेदनशील बनाता है।

    आप सरकार के तहत पंजाब पुलिस के दृष्टिकोण को जो चीज़ अनोखा बनाती है, वह है ‘सांझ’ शब्द में निहित गहरी सहयोगी भावना - जिसका अर्थ है साझेदारी। सांझ परियोजना ने पूरे राज्य में ज़िला सामुदायिक पुलिस संसाधन केंद्र, 114 उप-मंडल सामुदायिक पुलिसिंग सुविधा केंद्र और 363 पुलिस स्टेशन आउटरीच केंद्र स्थापित किए है, एक अभूतपूर्व नेटवर्क बनाया है जहां पुलिस अधिकारी केवल कानून लागू नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक, गाइड और रक्षक बनते हैं।

    हर हफ्ते, पंजाब पुलिस के जवान स्कूलों में अधिकार की डराने वाली वर्दी में नहीं, बल्कि बड़े भाई-बहन और शिक्षकों के रूप में जाते है जो देखभाल और चिंता की भाषा बोलते है।

    साइबर क्राइम डिवीजन की प्रमुख स्पेशल डीजीपी वी. नीरजा ने ज़ोर देकर कहा कि “डिजिटल सामग्री की व्यापक उपलब्धता के साथ, बच्चे ऑनलाइन अवसरों और खतरों दोनों का सामना कर रहे हैं,” यह उजागर करते हुए कि कोविड महामारी ने बच्चों के डिजिटल विसर्जन को कैसे तेज किया, जो अक्सर उनके माता-पिता की समझ से आगे निकल गया।

    मान सरकार ने इस कमज़ोरी को जल्दी पहचाना और एक व्यापक रणनीति के साथ जवाब दिया। साइबर जागो के तहत प्रशिक्षित शिक्षक केवल साइबर स्वच्छता नहीं सिखाते - वे छात्रों को संभावित खतरों की पहचान करने, एआई से संबंधित खतरों को समझने और ऑनलाइन बाल यौन शोषण का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए सशक्त बनाते है।

    साझ पहल की खूबसूरती पंजाब के ‘साझे चूल्हे’ की सांस्कृतिक भावना के साथ इसकी भावनात्मक प्रतिध्वनि में निहित है- वह साझा चूल्हा जो सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।

    शक्ति हेल्पडेस्क कार्यक्रमों के माध्यम से, पंजाब पुलिस श्री मुक्तसर साहिब और एसबीएस नगर जैसे जिलों के स्कूलों में जागरूकता सेमिनार आयोजित करती है, छात्रों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श, बाल शोषण, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों और हेल्पलाइन नंबर 112/1098 के बारे में शिक्षित करती है। मान सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पंजाब में हर बच्चा जानता है कि उनकी पुलिस बल में एक रक्षक है।

    इस पहल को पुलिसिंग से एक सामाजिक आंदोलन में बदलने वाली चीज़ है प्रौद्योगिकी का मानवीय संवेदनशीलता के साथ एकीकरण। पीपीसाझ मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को डिजिटल रूप से पुलिस सेवाओं तक पहुंचने, एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करने और पंजाब में कहीं से भी सत्यापन प्रक्रिया करने की अनुमति देता है, जबकि एक साथ ही पुलिस कर्मी स्कूलों में आमने-सामने सत्र आयोजित करते है। सीएम भगवंत मान के शासन दर्शन के तहत, पुलिस दूर के प्रवर्तक नहीं बल्कि सामुदायिक कल्याण में सुलभ भागीदार है।

    जब एक 14 वर्षीय छात्र ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में सीखता है, तो वह ज्ञान दादा-दादी को यूपीआई घोटालों से बचाने के लिए घर जाता है। जब एक लड़की अपने डिजिटल अधिकारों को समझती है, तो वह अपने दोस्तों की सुरक्षा की वकालत करने वाली बन जाती है।

    जैसा कि डीजीपी नीरजा ने कहा, यह एक बार की मुहिम नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा को पंजाब की स्कूली संस्कृति का हिस्सा बनाने के दीर्घकालिक प्रयास की शुरुआत है। मान सरकार का विजन स्पष्ट है: एक ऐसी पीढ़ी बनाना जो डिजिटल रूप से साक्षर, सामाजिक रूप से जागरूक और खुद को और दूसरों की रक्षा करने में सशक्त हो।

    आप सरकार के तहत सांझ की सफलता शासन दर्शन में एक मौलिक बदलाव को दर्शाती है - ऊपर से नीचे के निर्देशों से लेकर नीचे से ऊपर की साझेदारी तक। प्रत्येक साझ केंद्र पुलिस-जनता समितियों के साथ एक स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में संचालित होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सामुदायिक आवाज़ें पुलिसिंग प्राथमिकताओं को आकार दे। सीएम मान द्वारा समर्थित इस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण ने पुलिस की सार्वजनिक धारणा को प्रवर्तकों से सक्षमकर्ताओं में, अधिकार के आंकड़ों से अधिवक्ताओं में बदल दिया है।

    पंजाब की साँझ पहल आज पूरे देश के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है - एक ऐसा मॉडल जहां 21वीं सदी की पुलिसिंग समुदाय और देखभाल के कालातीत पंजाबी मूल्यों से मिलती है।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, आप सरकार ने साबित किया है कि सच्ची सुरक्षा अधिक पुलिस स्टेशनों से नहीं बल्कि अधिक जागरूक नागरिकों से आती है; कठोर सजाओं से नहीं बल्कि निवारक शिक्षा से; डर पैदा करने से नहीं बल्कि आत्मविश्वास बनाने से। यह मान सरकार की स्थायी विरासत है, एक पंजाब जहां हर बच्चा आत्मविश्वास के साथ भविष्य में कदम रखता है, ज्ञान से सुरक्षित, जागरूकता से मज़बूत, और एक पुलिस बल द्वारा समर्थित जो वास्तव में ‘सांझ’ के रूप में कार्य करता है।