पंजाब पुलिस की नशा विरोधी मुहिम, 381 ठिकानों पर छापेमारीको बाद 89 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन-ड्रग मनी बरामद

पंजाब पुलिस ने युद्ध नशों विरूद्ध अभियान के तहत 381 स्थानों पर छापेमारी की जिसमें 89 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए और 56 एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस ने हेरोइन अफीम नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद की। इस अभियान में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और 20 लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। नशा उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू की जा रही है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 221वें दिन पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्य भर में 381 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 56 एफआईआर दर्ज की।221 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,324 हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 5.6 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 484 नशीली गोलियां कैप्सूल और 29.22 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। 72 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 381 स्थानों पर छापेमारी की।