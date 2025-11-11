Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके के बाद पंजाब में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, फिरोजपुर से दो आरोपी गिरफ्तार, PAK से निकला कनेक्शन

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने सीमा पार हथियार तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपियों का संबंध पाकिस्तानी तस्करों से था, जो हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर और हथियार बरामद किए हैं। दिल्ली में हुए धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण फोटो

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद सोमवार शाम पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने सीमा पार से हथियार तस्करी का भंडाफोड़ किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट किया कि खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान में, फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार से हथियार तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की शामिल है।

    पाकिस्तानी तस्कर से था कनेक्शन

    शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विक्रमजीत सिंह के अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल एक पाकिस्तानी तस्कर के साथ सीधे संबंध थे। उसके खुलासे के आधार पर, पुलिस ने दो अतिरिक्त ग्लॉक पिस्तौल बरामद कीं।

    उसने अपने पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर स्थानीय संपर्कों को हथियार सप्लाई करने की बात भी कबूल की। उसकी गिरफ्तारी से उसी सीमा पार नेटवर्क से एके-47 राइफल की खरीद से जुड़े एक पुराने मामले का भी पता लगाने में मदद मिली है।

    लाल किले के पास हुआ था धमाका

    बता दें कि सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ। जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पंजाब पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि नई दिल्ली में हुए विस्फोट के मद्देनजर, पंजाब राज्य के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।

    प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। संवेदनशील और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि वाहनों और संदिग्ध लोगों की जाँच तेज कर दी गई है।

    अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में एक उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ, जिसमें कई वाहन जलकर खाक हो गए और कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस विस्फोट में 24 लोग घायल हो गए। घायलों को कुछ किलोमीटर दूर एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।