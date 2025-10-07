पंजाब में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, डेढ़ किलो हेरोइन के साथ 72 आरोपी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो चंडीगढ़। ‘‘युद्ध नशों विरुद्ध’’ अभियान के 219वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में 335 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 56 एफआईआर दर्ज कर 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, पिछले 219 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,054 तक पहुंच गई है।

इन छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 50 किलोग्राम भुक्की, 269 नशीली गोलिया कैप्सूल और 9.25 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई।

अभियान के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें ने पूरे राज्य में 335 स्थानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 366 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति-प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की हुई है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 17 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है।