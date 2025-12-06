पंजाब जिला परिषद-पंचायत चुनाव: बिना उम्मीदवारों के नामांकन स्क्रूटनी, BJP ने चुनाव आयुक्त से की शिकायत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा ने शुक्रवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) में गंभीर अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त को एक औपचारिक लिखित शिकायत सौंपी। भाजपा के प्रदेश कानूनी सेल के संयोजक एनके वर्मा द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया है कि स्क्रूटनी दोपहर तीन बजे तक पूरा किया जाना अनिवार्य था लेकिन कई रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) ने निर्धारित समय के भीतर नामांकन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा नहीं की।

इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह रही कि कई उम्मीदवारों को आरओ कार्यालयों में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया, जबकि क़ानून के अनुसार स्क्रूटनी उम्मीदवार की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। बंद कमरों में, उम्मीदवारों को शामिल किए बिना स्क्रूटनी करना चुनाव प्रशासन की निष्पक्षता, वैधता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।