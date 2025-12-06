पंजाब जिला परिषद-पंचायत चुनाव: बिना उम्मीदवारों के नामांकन स्क्रूटनी, BJP ने चुनाव आयुक्त से की शिकायत
पंजाब में जिला परिषद और पंचायत चुनावों के नामांकन पत्रों की जांच उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में की गई। बीजेपी ने इस मामले पर राज्य चुनाव आयुक्त से शिका ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा ने शुक्रवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) में गंभीर अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त को एक औपचारिक लिखित शिकायत सौंपी।
भाजपा के प्रदेश कानूनी सेल के संयोजक एनके वर्मा द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया है कि स्क्रूटनी दोपहर तीन बजे तक पूरा किया जाना अनिवार्य था लेकिन कई रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) ने निर्धारित समय के भीतर नामांकन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा नहीं की।
इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह रही कि कई उम्मीदवारों को आरओ कार्यालयों में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया, जबकि क़ानून के अनुसार स्क्रूटनी उम्मीदवार की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। बंद कमरों में, उम्मीदवारों को शामिल किए बिना स्क्रूटनी करना चुनाव प्रशासन की निष्पक्षता, वैधता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पार्टी ने कुछ आरओ के आचरण को “संदिग्ध और मनमाना” बताते हुए, पार्टी ने राज्य चुनाव आयुक्त से तत्काल सख़्त निर्देश जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही मांग की है कि किसी भी नामांकन को उम्मीदवार को आपत्ति का जवाब देने का अवसर दिए बिना अस्वीकार न किया जाए। स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और चुनावी कानून के अनुरूप की जाए।
