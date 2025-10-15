दिवाली से पहले हाई अलर्ट पर पंजाब, बाजारों में बढ़ी सुरक्षा, डीजीपी ने दिए ये आदेश
पंजाब में दिवाली से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी गौरव यादव ने बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष नाकाबंदी की जा रही है और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण टीम, तरनतारन। दिवाली पर शांतिपूर्ण उत्सव को सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी गौरव यादव ने मंगलवार को तरनतारन और बटाला में बैठक की। इस दौरान उन्होंने सतर्कता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें सक्रिय और रणनीतिक नाकों पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने त्योहारी सीजन की तैयारियों और पुलिस बल की तैनाती का विस्तृत जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में नारको-आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध छेड़ रहा है।
पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान नारको-आतंकवाद को बढ़ावा देकर पंजाब में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस और बीएसएफ सक्रिय रूप से और सफलतापूर्वक उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है। हाल ही में खेमकरण से बरामद दो एके-47 राइफल किस मंसूबे से भेजी गई थीं व इसका कहां इस्तेमाल होना था, इस बारे में जांच जारी है। यह बरामदगी पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। पंजाब का माहौल बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 से अब तक पंजाब पुलिस ने 90 आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ 26 आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, गोला-बारूद, हथगोले और आरडीएक्स बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि आतंकी नेटवर्क या संगठित अपराध से जुड़े 203 विदेशी संचालकों की पहचान की गई है।
भारत में उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए उनके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस/ब्लू कार्नर नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में प्रक्रिया शुरू की गई है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने को एक मार्च से चलाए जा रहे ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ के तहत 21,622 एफआइआर दर्ज करके 32,788 आरोपित काबू किए हैं।
