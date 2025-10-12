Language
    दीपावली से पहले आतंकी साजिश की आशंका, खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद अलर्ट मोड पर पंजाब

    By Rohit Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:56 PM (IST)

    पंजाब में दीपावली से पहले आतंकी साजिश की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका जताई है, जिसके बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी प्रमुख शहरों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है।

     पंजाब पुलिस पिछले 6 महीने में कई टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर चुकी है (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस पिछले 6 महीने में कई टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर चुकी है। दीवाली से पहले पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी संगठन राज्य में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं।

    दीवाली के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए पंजाब पुलिस, एनआइए और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। सीमावर्ती जिलों फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    अप्रैल 2025 में अमृतसर से दो संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे जिनसे हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे। मई में लुधियाना से खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएएफ) से जुड़े तीन आतंकियों को पकड़ा गया, जो विदेश से बैठे हैंडलरों के इशारे पर टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। जुलाई में तरनतारन में एक ड्रोन गिराया गया जिसमें पाकिस्तान से आए हथियार और हेरोइन बरामद हुई।

    वहीं, सितंबर में मोहाली से खालिस्तान ग्रुप से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी योजना नाकाम की गई।खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आतंकी संगठन इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को बरगला कर उन्हें फंडिंग, हथियार सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। त्योहार के दौरान पुलिस को इन नेटवर्क्स के एक्टिव होने की आशंका है। यही कारण है कि सभी जिलों में नाकेबंदी, सर्च ऑपरेशन और संदिग्ध वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

    डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि राज्य में शांति भंग करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, आतंकी तत्व त्योहार के मौके को इसलिए निशाना बनाना चाहते हैं ताकि दहशत फैलाई जा सके और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जाए। लेकिन पुलिस और खुफिया विभाग की त्वरित कार्रवाई से अब तक कई बड़ी घटनाओं को टाला जा चुका है। राज्य सरकार ने कहा है कि पंजाब के नागरिक सुरक्षित हैं और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएंगे।