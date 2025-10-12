दीपावली से पहले आतंकी साजिश की आशंका, खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद अलर्ट मोड पर पंजाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस पिछले 6 महीने में कई टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर चुकी है। दीवाली से पहले पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी संगठन राज्य में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं।

दीवाली के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए पंजाब पुलिस, एनआइए और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। सीमावर्ती जिलों फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

अप्रैल 2025 में अमृतसर से दो संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे जिनसे हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे। मई में लुधियाना से खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएएफ) से जुड़े तीन आतंकियों को पकड़ा गया, जो विदेश से बैठे हैंडलरों के इशारे पर टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। जुलाई में तरनतारन में एक ड्रोन गिराया गया जिसमें पाकिस्तान से आए हथियार और हेरोइन बरामद हुई।

वहीं, सितंबर में मोहाली से खालिस्तान ग्रुप से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी योजना नाकाम की गई।खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आतंकी संगठन इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को बरगला कर उन्हें फंडिंग, हथियार सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। त्योहार के दौरान पुलिस को इन नेटवर्क्स के एक्टिव होने की आशंका है। यही कारण है कि सभी जिलों में नाकेबंदी, सर्च ऑपरेशन और संदिग्ध वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।