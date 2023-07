Punjab: पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को HC से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति का है मामला

HC ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को राहत देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि यदि आय से अधिक संपत्ति मामले में भरत इंदर चहल के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो अग्रिम जमानत दायर करने के लिए उसे तीन दिन का समय दिया जाए। अगर सात अगस्त तक कोई एफआईआर होती है तो चहल की याचिका पर उस दिन बहस होगी।

आय से अधिक संपत्ति मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को HC से मिली राहत

Your browser does not support the audio element.