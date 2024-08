'कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू, राशन और कोरोना की दवाई तक बेचकर कमाया पैसा', हरसिमरत कौर ने बोला हमला

उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आना चाहिए कि इस घोटाले में कौन-कौन लोग लिप्त थे और इसके जिम्मेवार कौन हैं। ये सब कुछ आशु अकेले कर रहे थे या अन्य भी इसमें शामिल थे।

यह भी पढ़ें: Punjab News: दो हजार करोड़ के घोटाले में बुरे फंसे कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण, ED ने जालंधर से किया गिरफ्तार

हरसिमरत कौर ने कहा कि सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को घेरते हुए कहा कि वह अभी दूसरी पार्टी में हैं लेकिन इस मामले में उनका नाम भी आता है। आशु और बिट्टू की नजदीकियों के बारे में तो हर किसी को पता है।

जब आशु पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो बिट्टू ने उनको बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में दुध का दुध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। गरीबों का राशन खाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इसमें कोई शक नहीं है। विरोधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा दुरुपयोग होती है जबकि अपनों को तो क्लीन चिट मिल जाती है।

लेकिन इस केस में तो हर किसी को पता है कि आशु और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कोरोना की दवाई तक प्राइवेट अस्पतालों को बेचकर पैसा कमाया था।

#WATCH | Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal says, "Congress and corruption can never stay away from each other. Badal Saheb had brought a scheme to distribute ration among the poor in Punjab in 2012, after which the Center also copied this scheme. After the Congress came… pic.twitter.com/4KyJutPj08— ANI (@ANI) August 2, 2024