पंजाब में 5.10 लाख श्रद्धालुओं ने उठाया CM तीर्थ यात्रा योजना का लाभ, अब खाटू श्याम और वृंदावन के भी दर्शन

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 50 वर्ष से अधिक आयु के 5,10,807 श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा चुके हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने वीरवार को पंजाब भवन में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सुविधाजनक और निशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 9 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी।