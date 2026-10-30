एमएसएमई और विशेष क्लस्टरों से मजबूत हो रही पंजाब के उद्योगों की नींव

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये उद्यम न केवल उत्पादन और व्यापार को गति देते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने और बड़े उद्योगों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने में भी योगदान देते हैं।

इसी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में विशेष औद्योगिक क्लस्टरों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। क्लस्टर आधारित व्यवस्था का उद्देश्य एक ही क्षेत्र में समान या संबंधित उद्योगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और सहयोग के अवसर उपलब्ध कराना है।

इससे छोटे उद्यमों को उन सुविधाओं तक पहुंच मिल सकती है, जिन्हें अलग-अलग विकसित करना उनके लिए महंगा पड़ता है। बेहतर उत्पादन व्यवस्था और साझा संसाधन उनकी लागत कम करने तथा उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकते हैं। राज्य में अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार क्लस्टर विकसित करने की पहल की गई है।

मोहाली में आधुनिक धातु विनिर्माण से जुड़े हाई-टेक मेटल क्लस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। लुधियाना में ऑयल एक्सपेलर, कल-पुर्जा विनिर्माण, वस्त्र और शहद प्रसंस्करण से जुड़े विशेष क्लस्टरों पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं, पटियाला को समर्पित कटिंग टूल क्लस्टर के लिए चुना गया है।

इन पहलों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के विभिन्न शहरों में उद्योगों की विशेषज्ञता अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित हुई है। विशेष क्लस्टर इस अनुभव को आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन प्रक्रियाओं से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। इससे छोटे उद्यमों को नए बाजारों तक पहुंचने और बड़े उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप उत्पादन करने में सहायता मिल सकती है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए क्लस्टर आधारित विकास औद्योगिक विस्तार के साथ रोजगार सृजन का भी माध्यम बन सकता है। जब छोटे उद्योग मजबूत होते हैं, तो उनके साथ परिवहन, पैकेजिंग, मरम्मत और अन्य सहायक सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।