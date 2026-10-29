'सिलिकॉन वैली' के रूप में चमक रहा मोहाली, तकनीक और नवाचार का हब बन रहा पंजाब

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। पंजाब का एसएएस नगर (मोहाली) तेजी से तकनीक, नवाचार और आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी और शिक्षित युवा प्रतिभाओं की उपलब्धता के कारण यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास और नए उद्यमों के विस्तार के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयासों ने भी मोहाली की औद्योगिक पहचान को नई दिशा दी है।

वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि के दौरान कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में मोहाली 9,478 करोड़ रुपये के साथ पंजाब में शीर्ष पर रहा है। यह आंकड़ा क्षेत्र में निवेशकों की रुचि को दर्शाता है। हालांकि, इन प्रस्तावों को वास्तविक निवेश और स्थापित परियोजनाओं में बदलना इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

मोहाली की संभावनाएं केवल सूचना प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं हैं। यहां तकनीक आधारित उद्यमों, आधुनिक विनिर्माण और ज्ञान आधारित सेवाओं के विस्तार से विभिन्न प्रकार के रोजगार पैदा करने की गुंजाइश है। स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों के लिए ऐसा माहौल महत्वपूर्ण होता है, जहां उन्हें कुशल कर्मचारी, जरूरी सुविधाएं और कारोबार बढ़ाने के अवसर एक ही क्षेत्र में मिल सकें।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे रही है। तकनीक आधारित उद्यमों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से मोहाली की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत हो सकती है।