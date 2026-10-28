पंजाब के हर कोने में बिखरा औद्योगिक विकास, छोटे जिले भी बन रहे तरक्की के नए केंद्र

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। पंजाब के औद्योगिक विकास की तस्वीर अब पारंपरिक औद्योगिक शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। राज्य में निवेश का विस्तार धीरे-धीरे विभिन्न जिलों तक पहुंच रहा है, जिससे छोटे शहरों और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों, डिजिटल सुविधाओं और निवेशकों के लिए सरल प्रक्रियाओं के बीच पटियाला, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, कपूरथला और जालंधर जैसे जिले औद्योगिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में सामने आ रहे हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि के दौरान कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में पटियाला और होशियारपुर का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। अकेले पटियाला में 2,590 करोड़ रुपये और होशियारपुर में 2,003 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि राज्य में निवेश की संभावनाएं अब कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की गुंजाइश बढ़ रही है।

इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रोजगार के अवसरों का क्षेत्रीय विस्तार है। जब उद्योग छोटे शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, तो स्थानीय युवाओं को अपने घरों के आसपास रोजगार पाने का अवसर मिल सकता है। इससे बड़े शहरों की ओर रोजगार के लिए पलायन का दबाव कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिल सकती है।

सरकार की ओर से विशेष औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा देने की पहल इस दिशा में अहम है। साझा बुनियादी ढांचे, आधुनिक तकनीक और विपणन सुविधाओं की उपलब्धता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।