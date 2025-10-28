Language
    ड्रग्स के धंधे से शामिल होने से मना किया तो पति ने अश्लील वीडियो बना वायरल की, पंजाब की माॅडल के गंभीर आरोप, बोली-आत्मदाह कर लूंगी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    पंजाब की एक मॉडल ने अपने पति और सास पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने का दबाव डालने और इन्कार करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। मॉडल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

     माॅडल बोली-पति ने उसके जानकारों को अश्लील वीडियो भेजकर जीना दूभर किया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की एक मॉडल ने अपने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने ड्रग्स के धंधे में शामिल होने से मना किया तो पति ने नशीला पदार्थ पिलाकर बिना सहमति के उनकी अश्लील वीडियो बनाई। उसके पति के दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। माॅडल का कहना है कि सिटी खरड़ थाने में उसके पति कमलप्रीत सिंह के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कमलप्रीत सिंह और उनकी मां के खिलाफ आज तक कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं की।

    मॉडल का कहना है कि उसके जानकारों को कमलप्रीत ने वीडियो भेज कर उनका जीना दूभर कर दिया है। वह खरड़ के एसएसपी सहित डीजीपी तक अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा न लगाकर जानबूझ कर कमलप्रीत सिंह को बचाया है। यदि जल्दी इंसाफ न मिला तो आत्मदाह कर लेगी। 

     डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, चार महीने पहले शादी

    मॉडल अमृतसर जिले की रहने वाली है। उसकी डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर कमलप्रीत से बातचीत शुरू हुई थी। उसका आराेप है कि कमलप्रीत ने उसे झांसे में लिया और 30 जून को गुरद्वारा साहिब में विधिवत शादी रचाई। बाद में उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ना दी। माॅडल का आरोप है कि कमलप्रीत की मां ड्रग्स का धंधा करती है। कमलप्रीत और उसकी मां उसे भी ड्रग के धंधे में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वह मना करती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है।

     