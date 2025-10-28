ड्रग्स के धंधे से शामिल होने से मना किया तो पति ने अश्लील वीडियो बना वायरल की, पंजाब की माॅडल के गंभीर आरोप, बोली-आत्मदाह कर लूंगी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की एक मॉडल ने अपने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने ड्रग्स के धंधे में शामिल होने से मना किया तो पति ने नशीला पदार्थ पिलाकर बिना सहमति के उनकी अश्लील वीडियो बनाई। उसके पति के दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। माॅडल का कहना है कि सिटी खरड़ थाने में उसके पति कमलप्रीत सिंह के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कमलप्रीत सिंह और उनकी मां के खिलाफ आज तक कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं की।

मॉडल का कहना है कि उसके जानकारों को कमलप्रीत ने वीडियो भेज कर उनका जीना दूभर कर दिया है। वह खरड़ के एसएसपी सहित डीजीपी तक अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा न लगाकर जानबूझ कर कमलप्रीत सिंह को बचाया है। यदि जल्दी इंसाफ न मिला तो आत्मदाह कर लेगी।