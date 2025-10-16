पंजाब बन रहा देश का 'औद्योगिक पावरहाउस', देश-विदेश की कंपनियों का भरोसा बढ़ा

Language
    पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है, जिसने मार्च 2022 से 1.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 4.7 लाख रोजगार सृजित होंगे। टाटा स्टील, वर्बियो और डी ह्यूज जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। सरकार ने 'फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल' और 24 सेक्टोरल कमेटियां बनाई हैं, जिससे व्यापार में सुगमता आई है। इन प्रयासों से पंजाब भारत का औद्योगिक पावरहाउस बनने की ओर अग्रसर है।  

    पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 4.7 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह निवेश पंजाब के औद्योगिक विकास और नवाचार में नई ऊर्जा लेकर आया है।

    पंजाब में टाटा स्टील के बाद कई बड़ी कंपनियों जैसे वर्बियो, जेएसडब्ल्यू, कारगिल, वर्धमान और ओसवाल ने भी राज्य में निवेश किया है। हाल ही में नीदरलैंड्स की कंपनी डी ह्यूज ने 150 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पशु फ़ीड प्लांट शुरू किया है, जिससे युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित होंगी। यह प्लांट 180 किलोटन की क्षमता वाला है, जिसे भविष्य में 240 किलोटन तक बढ़ाया जा सकता है।

    भगवंत मान सरकार ने देश का सबसे आधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ लांच किया है। यह विंडो व्यापार के लिए सभी सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराती है। उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन किया है, जिनकी अध्यक्षता उद्योग जगत के अनुभवी लोगों के पास है। इन समितियों का उद्देश्य प्रत्येक औद्योगिक सेक्टर की ज़रूरतों के अनुरूप नीतियां तैयार करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानना है कि सरकार और उद्योग के बीच भागीदारी सफलता की कुंजी है, और इस दिशा में कई राउंड की मीटिंग्स से उद्योगों को सीधा लाभ मिला है।

    पंजाब सरकार ने व्यापार में सरलता लाने के लिए फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल और राइट टू बिज़नेस एक्ट जैसे सुधार लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था के कारण पंजाब न केवल भारतीय बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी भरोसेमंद स्थान बन गया है। मुख्यमंत्री मान के मुताबिक आने वाले वर्षों में पंजाब भारत का औद्योगिक पावरहाउस बनेगा।