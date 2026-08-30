MSME और निर्यातकों को बड़ी राहत, जालंधर में खुलेगी आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला; कई उत्पादों की होगी जांच

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत जालंधर स्थित नॉर्थर्न इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी (एनआईआईएफटी) में एनटीएच की अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

यह लैब लुधियाना, अमृतसर और जालंधर के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि औद्योगिक केंद्रों के नजदीक विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होने से एमएसएमई और निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी।

उत्पादों की गुणवत्ता जांच और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए उन्हें दूर स्थित प्रयोगशालाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे अनुपालन लागत और उत्पाद तैयार करने में लगने वाला समय भी कम होगा। बेंगलुरु में एनटीएच के 115वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान पंजाब सरकार और एनटीएच के बीच साझेदारी हुई। समझौते के दस्तावेज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक जसप्रीत सिंह और एनटीएच के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एक-दूसरे को सौंपे।