फतेहगढ़ साहिब में पड़ोसी ने खोदी गहरी नींव, हिल गई तीन मंजिला इमारत; दो मिनट बाद ढह गया मकान

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। बस्सी पठाना के वार्ड नंबर छह में डाकखाने के पास रविवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। पड़ोसी की ओर से नए मकान के निर्माण के लिए कराई जा रही गहरी खुदाई के कारण तीन मंजिला इमारत का दायां हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में मौजूद परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर थे।

पीड़ित मकान मालिक लक्ष्य अग्रवाल ने बताया कि उनके मकान के साथ लगते घर में नए निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण के लिए ठेकेदार की ओर से काफी गहरी नींव खोदी जा रही थी। उनका आरोप है कि खुदाई के कारण उनके मकान की बुनियाद कमजोर हो गई और अचानक इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया।

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पड़ोसी मकान मालिक और निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार की लापरवाही के कारण उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। परिवार का कहना है कि मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण उनके सामने रहने की समस्या भी खड़ी हो गई है।