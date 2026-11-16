चालाकी से बेटी को ब्रिटेन से पंजाब लाया पिता, दादा-दादी के पास छोड़ी; हाईकोर्ट के आदेश पर मां को मिली कस्टडी

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। अदालत के कमरे में जब चार वर्षीय बच्ची से मां के पास जाने को कहा गया, तो वह तुरंत आगे नहीं बढ़ी। पहले उसने पिता की ओर देखा, मानो उनकी सहमति का इंतजार कर रही हो। अदालत से भरोसा मिलने पर वह धीरे-धीरे मां की गोद में चली गई। यह दृश्य माता-पिता के विवाद के बीच दो देशों में फंसी बच्ची की भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया है।

जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि 18 नवंबर को सुबह 11 बजे बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी जाए। आदेश का पालन न होने पर नवांशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को बच्ची की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मामले के अनुसार, अप्रैल 2022 में ब्रिटेन में जन्मी बच्ची को पिता जून 2025 में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बहाने भारत लाया था। मां का आरोप है कि पिता बच्ची को दादा-दादी के पास छोड़कर ब्रिटेन लौट गया, जबकि मां वहां नौकरी करती है।

पांच मई को बच्ची को अदालत के संरक्षण में रखते हुए पिता को 20 मई तक उसे ब्रिटेन वापस ले जाने का आदेश दिया गया। भारतीय अधिकारियों से भी बच्ची का पता लगाने और सुरक्षित वापसी में सहयोग मांगा गया था।

मातृत्व जिम्मेदारी पूरी न करने का आरोप पिता ने कहा कि बच्ची को भारत लाने में मां की सहमति थी और ब्रिटेन में उसकी देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी वही निभाता था। उसने मां पर विवाहेतर संबंध और मातृत्व की जिम्मेदारी पूरी न करने के आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आरोप बच्ची के कल्याण से ऊपर नहीं हो सकते और कथित संबंध मां की मातृत्व क्षमता पर सवाल उठाने का पर्याप्त आधार नहीं हैं।