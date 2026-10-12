LPU हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से पूछा- कहीं किसी ने मासूम छात्रा का इस्तेमाल तो नहीं किया?

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हिंसा की घटनाओं की जांच को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर दो लड़कियों के यौन उत्पीड़न और हत्या का दावा करने वाली पोस्ट प्रसारित करने वाली 18 वर्षीय छात्रा से पुलिस की पूछताछ पर सवाल उठाए।

हालांकि, खंडपीठ ने जब सीलबंद लिफाफे की जांच की तो उसमें छात्रा का बयान मौजूद नहीं मिला। इस पर अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले को भोजनावकाश के बाद दोबारा विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।