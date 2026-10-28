हाईकोर्ट की दो टूक, LPU-चितकारा यूनिवर्सिटी मामले में पोस्ट पर जताई नाराजगी, झूठ फैलाकर अशांति बर्दाश्त नहीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंटरनेट मीडिया पर अलग-अलग विचार रखना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कथित तौर पर अस्तित्वहीन तथ्यों को प्रचारित कर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश गंभीर मामला है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एलपीयू और चितकारा विश्वविद्यालय से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और झूठे तथ्यों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जांच होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर के आदेश के बाद इंटरनेट मीडिया पर मौजूद अधिकांश पोस्ट हटा दी गई हैं, लेकिन तीन पोस्ट अब भी एक्स, इंस्टाग्राम और रेडिट पर उपलब्ध हैं। इन पोस्ट के प्रिंटआउट अदालत में पेश करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष ने राज्य सरकार से सामग्री हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने राज्य सरकार के वकील से मामले को गंभीरता से लेने को कहा। पीठ ने कहा कि अदालत के सामने रखी गई कुछ सामग्री को केवल समाचार रिपोर्टिंग बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड में ऐसी विशिष्ट जानकारी होने की बात सामने आई है, जिसकी प्रकृति की जांच जरूरी है।