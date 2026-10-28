बॉस का बंपर Diwali Gift: चंडीगढ़ में 35 कर्मचारियों के बीच हुआ लकी ड्रॉ और सविता के नाम निकली चमचमाती कार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीवाली पर एमके भाटिया ग्रुप के कर्मचारियों के लिए आयोजित खास लकी ड्रॉ में पंचकूला की सविता की किस्मत चमक गई।

दीवाली धमाका ड्रॉ के जरिए सविता के नाम फ्री ऑल्टो K10 कार निकली। कार जीतने की घोषणा होते ही कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल बन गया।

एमके भाटिया ग्रुप की इस पहल ने कर्मचारियों के लिए दीवाली की खुशियों को दोगुना कर दिया। खास बात यह रही कि इस ड्रॉ में 35 पात्र कर्मचारियों को शामिल होने का मौका दिया गया, जिससे हर कर्मचारी को अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिला।