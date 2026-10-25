पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का मानवीय फैसला, बीमारी से पीड़ित बेटे की देखभाल के लिए कैदी को मिली 8 हफ्ते की पैरोल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे बेटे की देखभाल के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी को आठ सप्ताह की पैरोल देने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि पैरोल के अनुरोध पर फैसला करते समय कैदी के अपराध की प्रकृति के साथ-साथ बच्चे की चिकित्सा संबंधी जरूरतों और पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार करना जरूरी है। केवल आशंकाओं के आधार पर राहत से इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ परिजनों की मौजूदगी कई बार बेहद जरूरी होती है। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद बच्चे को परिवार की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।