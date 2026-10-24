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Punjab Mandi Rates: आटा-दाल के नए भाव जारी, सोने के दाम हफ्ते में ₹7,500 गिरे, सर्राफा बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sat, 24 Oct 2026 06:45 PM (IST)

सर्राफा बाजार में सोना ₹1,45,000 और चांदी ₹2,33,000 तक पहुंची। पंजाब की विभिन्न मंडियों में गेहूं, दालें, चावल और किराना के ताजा भाव जारी।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सोने के दाम एक सप्ताह में ₹7,500 तक गिरे।

  2. चांदी का भाव ₹2,03,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा।

  3. पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों के नए भाव जारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के सर्राफा और प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा के 24 अक्टूबर 2026 के ताजा और प्रमाणित बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में गिरावट के बाद खरीदारों की भीड़ बड़ी हैं। एक सप्ताह में सोने के दाम साढ़े 7 हजार तक गिरे हैं, जबकि चांदी 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है।  

24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,43,700 रुपए और चांदी तेजाबी 2,03,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर, अनाज, दाल-दलहन, किराना और धातु बाजारों में भी हलचल देखी जा रही है।

मंडियों में गेहूं 3,000 से 3,075 प्रति क्विंटल, मक्की 2,850 से 2,875, और बासमती (1121 नंबर) धान 5,800 से 5,900 रुपए तक बिक रहा है। दालों में राजमां चित्रा 11,500 से 14,000, अरहर दाल 13,100 से 14,200 और चना दाल 8,850 से 9,250 प्रति क्विंटल के दायरे में है।

किराना बाजार में जीरा 27,400 से 33,400, धनिया 17,800 से 22,800 और हल्दी 23,600 से 27,700 प्रति क्विंटल तक बोली गई है।

सोना और चांदी भाव 

जिन्स / वस्तु  इकाई (Unit) भाव (रुपये में)
सोना 24 कैरेट प्रति दस ग्राम ₹1,43,700
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्राम ₹1,45,000
आभूषण 22 कैरेट प्रति दस ग्राम ₹1,35,500
गिन्नी प्रति नग ₹1,10,000
चांदी तेजाबी - ₹2,03,000
चांदी सिक्का - ₹2,33,000

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पंजाब मंडी भाव 

मंडी  जिन्स / वस्तु  विवरण / किस्म भाव (रुपये में)
खन्ना  राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट ₹230
  राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट ₹225
  खल सरसों प्रति क्विंटल ₹3,750
  DOC राइसब्रान (बैच सफेद) प्रति क्विंटल ₹2,150
  DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) प्रति क्विंटल ₹2,150
  DOC सरसों प्रति टन ₹31,000
  DOC सूरजमुखी प्रति टन ₹29,500
  गेहूं प्रति क्विंटल ₹3,000 - ₹3,020
  आटा प्रति 50 किलो ₹1,670 - ₹1,680
  मैदा प्रति 50 किलो ₹1,770 - ₹1,780
  सूजी प्रति 50 किलो ₹1,795 - ₹1,800
  चोकर प्रति 45 किलो ₹1,310
  चोकर प्रति 30 किलो ₹880
  मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल ₹2,850 - ₹2,875
लुधियाना  राजमां चित्रा प्रति क्विंटल ₹11,500 - ₹14,000
  अरहर दाल प्रति क्विंटल ₹13,100 - ₹14,200
  उड़द साबुत प्रति क्विंटल ₹11,600 - ₹13,000
  उड़द धोया प्रति क्विंटल ₹12,100 - ₹13,600
  उड़द छिलका प्रति क्विंटल ₹11,600 - ₹13,100
  दाल मसूर प्रति क्विंटल ₹7,500 - ₹11,500
  चना दाल प्रति क्विंटल ₹8,850 - ₹9,250
  काबली चना प्रति क्विंटल ₹8,400 - ₹12,600
  मूंग साबुत प्रति क्विंटल ₹9,500 - ₹11,000
  मूंग धोया प्रति क्विंटल ₹10,500 - ₹12,800
  एग्रो प्योर बेसन प्रति 35 किलो ₹3,480
  चावल DB सेला प्रति क्विंटल ₹9,800 - ₹9,900
  चावल शरबती स्टीम प्रति क्विंटल ₹7,600 - ₹7,800
  चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल ₹10,200 - ₹10,300
  तेल बिनौला प्रति क्विंटल ₹15,800
  चावल तेल प्रति क्विंटल ₹13,700
  सरसों तेल प्रति क्विंटल ₹18,000 - ₹18,050
  खल सरसों प्रति क्विंटल ₹3,850 - ₹3,950
  खल बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,300 - ₹4,400
  DOC मूंगफली प्रति क्विंटल ₹36,500
  जीरा प्रति क्विंटल ₹27,800 - ₹33,400
  धनिया प्रति क्विंटल ₹18,500 - ₹21,400
  हल्दी प्रति क्विंटल ₹23,600 - ₹27,700
  केसर (कश्मीरी) प्रति ग्राम ₹250 - ₹260
अमृतसर  बासमती (1121 नं.) स्टीम प्रति क्विंटल ₹11,000 - ₹11,200
  बासमती (1121 नं.) सेला प्रति क्विंटल ₹10,200 - ₹10,300
  शरबती सेला प्रति क्विंटल ₹6,700 - ₹6,800
  शरबती स्टीम प्रति क्विंटल ₹7,500 - ₹7,600
  चावल (1509) सेला प्रति क्विंटल ₹8,400 - ₹8,600
  PR-11 चावल प्रति क्विंटल ₹6,500 - ₹6,700
  धान शरबती प्रति क्विंटल ₹3,500 - ₹3,600
  बासमती 1121 धान प्रति क्विंटल ₹5,800 - ₹5,900
  धान (1509) प्रति क्विंटल ₹4,300 - ₹4,400
  देशी चना प्रति क्विंटल ₹8,500 - ₹8,600
  चना दाल प्रति क्विंटल ₹8,800 - ₹9,150
  गुड़ (देशी पंजाब) प्रति क्विंटल ₹5,900 - ₹6,000
  शक्कर देशी प्रति क्विंटल ₹5,600 - ₹5,700
  बूरा खांड प्रति क्विंटल ₹5,600 - ₹5,700
जालंधर  गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल ₹3,050 - ₹3,075
  चावल परमल कच्चा प्रति क्विंटल ₹4,100 - ₹4,200
  चावल परमल सेला प्रति क्विंटल ₹3,900 - ₹4,000
  मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल ₹2,850 - ₹2,860
  मक्की (यूपी) प्रति क्विंटल ₹2,680 - ₹2,750
  दाल उड़द छिलका प्रति क्विंटल ₹11,700 - ₹13,100
  चना देशी छना प्रति क्विंटल ₹8,500 - ₹8,800
  दाल चना प्रति क्विंटल ₹8,800 - ₹9,200
  काबली चना प्रति क्विंटल ₹9,400 - ₹13,500
  राजमां चित्रा (पुणे) प्रति क्विंटल ₹11,200 - ₹13,000
  राजमां चित्रा (चीन) प्रति क्विंटल ₹13,800 - ₹14,500
  राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल ₹9,800 - ₹10,100
  जीरा प्रति क्विंटल ₹27,400 - ₹31,500
  धनिया प्रति क्विंटल ₹17,800 - ₹22,800
  लालमिर्च (गुन्टूर- 334) प्रति क्विंटल ₹17,500 - ₹18,500
  लालमिर्च (तेजा) प्रति क्विंटल ₹26,000 - ₹29,800
  हल्दी इरोड गट्ठा प्रति क्विंटल ₹24,000 - ₹24,100
  हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल ₹24,800 - ₹26,800
  काजू (320 नं.) प्रति किलो ₹1,020 - ₹1,040
  काजू (210 नं.) प्रति किलो ₹1,080 - ₹1,120
  काजू (240 नं.) प्रति किलो ₹1,050 - ₹1,060
  काजू (180 नं.) प्रति किलो ₹1,170 - ₹1,180
  मखाना प्रति किलो ₹800 - ₹1,300
  गोला प्रति क्विंटल ₹42,000 - ₹48,500
बठिंडा रुई (J-34 पंजाब) प्रति मन ₹6,750 - ₹6,780
  बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,600 - ₹4,800
  नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल ₹8,700 - ₹9,100
  खल बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,000 - ₹4,050
  सरसों खल प्रति क्विंटल ₹3,600 - ₹3,650
  गेहूं चोकर प्रति 29 किलो ₹750
  गेहूं चोकर प्रति 50 किलो ₹1,400

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