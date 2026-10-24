Punjab Mandi Rates: आटा-दाल के नए भाव जारी, सोने के दाम हफ्ते में ₹7,500 गिरे, सर्राफा बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट ₹230

राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट ₹225

खल सरसों प्रति क्विंटल ₹3,750

DOC राइसब्रान (बैच सफेद) प्रति क्विंटल ₹2,150

DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) प्रति क्विंटल ₹2,150

DOC सरसों प्रति टन ₹31,000

DOC सूरजमुखी प्रति टन ₹29,500

गेहूं प्रति क्विंटल ₹3,000 - ₹3,020

आटा प्रति 50 किलो ₹1,670 - ₹1,680

मैदा प्रति 50 किलो ₹1,770 - ₹1,780

सूजी प्रति 50 किलो ₹1,795 - ₹1,800

चोकर प्रति 45 किलो ₹1,310

चोकर प्रति 30 किलो ₹880

मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल ₹2,850 - ₹2,875

लुधियाना राजमां चित्रा प्रति क्विंटल ₹11,500 - ₹14,000

अरहर दाल प्रति क्विंटल ₹13,100 - ₹14,200

उड़द साबुत प्रति क्विंटल ₹11,600 - ₹13,000

उड़द धोया प्रति क्विंटल ₹12,100 - ₹13,600

उड़द छिलका प्रति क्विंटल ₹11,600 - ₹13,100

दाल मसूर प्रति क्विंटल ₹7,500 - ₹11,500

चना दाल प्रति क्विंटल ₹8,850 - ₹9,250

काबली चना प्रति क्विंटल ₹8,400 - ₹12,600

मूंग साबुत प्रति क्विंटल ₹9,500 - ₹11,000

मूंग धोया प्रति क्विंटल ₹10,500 - ₹12,800

एग्रो प्योर बेसन प्रति 35 किलो ₹3,480

चावल DB सेला प्रति क्विंटल ₹9,800 - ₹9,900

चावल शरबती स्टीम प्रति क्विंटल ₹7,600 - ₹7,800

चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल ₹10,200 - ₹10,300

तेल बिनौला प्रति क्विंटल ₹15,800

चावल तेल प्रति क्विंटल ₹13,700

सरसों तेल प्रति क्विंटल ₹18,000 - ₹18,050

खल सरसों प्रति क्विंटल ₹3,850 - ₹3,950

खल बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,300 - ₹4,400

DOC मूंगफली प्रति क्विंटल ₹36,500

जीरा प्रति क्विंटल ₹27,800 - ₹33,400

धनिया प्रति क्विंटल ₹18,500 - ₹21,400

हल्दी प्रति क्विंटल ₹23,600 - ₹27,700

केसर (कश्मीरी) प्रति ग्राम ₹250 - ₹260

अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम प्रति क्विंटल ₹11,000 - ₹11,200

बासमती (1121 नं.) सेला प्रति क्विंटल ₹10,200 - ₹10,300

शरबती सेला प्रति क्विंटल ₹6,700 - ₹6,800

शरबती स्टीम प्रति क्विंटल ₹7,500 - ₹7,600

चावल (1509) सेला प्रति क्विंटल ₹8,400 - ₹8,600

PR-11 चावल प्रति क्विंटल ₹6,500 - ₹6,700

धान शरबती प्रति क्विंटल ₹3,500 - ₹3,600

बासमती 1121 धान प्रति क्विंटल ₹5,800 - ₹5,900

धान (1509) प्रति क्विंटल ₹4,300 - ₹4,400

देशी चना प्रति क्विंटल ₹8,500 - ₹8,600

चना दाल प्रति क्विंटल ₹8,800 - ₹9,150

गुड़ (देशी पंजाब) प्रति क्विंटल ₹5,900 - ₹6,000

शक्कर देशी प्रति क्विंटल ₹5,600 - ₹5,700

बूरा खांड प्रति क्विंटल ₹5,600 - ₹5,700

जालंधर गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल ₹3,050 - ₹3,075

चावल परमल कच्चा प्रति क्विंटल ₹4,100 - ₹4,200

चावल परमल सेला प्रति क्विंटल ₹3,900 - ₹4,000

मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल ₹2,850 - ₹2,860

मक्की (यूपी) प्रति क्विंटल ₹2,680 - ₹2,750

दाल उड़द छिलका प्रति क्विंटल ₹11,700 - ₹13,100

चना देशी छना प्रति क्विंटल ₹8,500 - ₹8,800

दाल चना प्रति क्विंटल ₹8,800 - ₹9,200

काबली चना प्रति क्विंटल ₹9,400 - ₹13,500

राजमां चित्रा (पुणे) प्रति क्विंटल ₹11,200 - ₹13,000

राजमां चित्रा (चीन) प्रति क्विंटल ₹13,800 - ₹14,500

राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल ₹9,800 - ₹10,100

जीरा प्रति क्विंटल ₹27,400 - ₹31,500

धनिया प्रति क्विंटल ₹17,800 - ₹22,800

लालमिर्च (गुन्टूर- 334) प्रति क्विंटल ₹17,500 - ₹18,500

लालमिर्च (तेजा) प्रति क्विंटल ₹26,000 - ₹29,800

हल्दी इरोड गट्ठा प्रति क्विंटल ₹24,000 - ₹24,100

हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल ₹24,800 - ₹26,800

काजू (320 नं.) प्रति किलो ₹1,020 - ₹1,040

काजू (210 नं.) प्रति किलो ₹1,080 - ₹1,120

काजू (240 नं.) प्रति किलो ₹1,050 - ₹1,060

काजू (180 नं.) प्रति किलो ₹1,170 - ₹1,180

मखाना प्रति किलो ₹800 - ₹1,300

गोला प्रति क्विंटल ₹42,000 - ₹48,500

बठिंडा रुई (J-34 पंजाब) प्रति मन ₹6,750 - ₹6,780

बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,600 - ₹4,800

नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल ₹8,700 - ₹9,100

खल बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,000 - ₹4,050

सरसों खल प्रति क्विंटल ₹3,600 - ₹3,650

गेहूं चोकर प्रति 29 किलो ₹750