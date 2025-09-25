पंजाब हरियाणा HC का बड़ा फैसला, सरकारी अधिकारी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी से हुए बच्चे भी पेंशन के हकदार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का बंटवारा बच्चों का अधिकार है चाहे मामला दूसरी शादी से जुड़ा हो। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिवंगत कर्मचारी राकेश कुमार के पेंशनरी और सेवानिवृत्ति लाभ दूसरी शादी से हुए बच्चों को तीन महीने में देने का निर्देश दिया।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के बंटवारे में बच्चों के अधिकार सुरक्षित हैं, भले ही मामला दूसरी शादी से संबंधित क्यों न हो।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए कि दिवंगत कर्मचारी राकेश कुमार की पूरी पेंशनरी और सेवानिवृत्ति लाभ राशि उनके दूसरी शादी से हुए बच्चों को तीन माह के भीतर जारी की जाए। यह आदेश अभिषेक दत्ता और उनकी बहन की याचिका पर आया, जिन्होंने पीएसपीसीएल के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें निगम ने उनके पिता की 50 प्रतिशत पेंशन और ग्रेच्युटी रोक ली थी।

राकेश कुमार, जो असिस्टेंट लाइनमैन थे, का निधन मई 2013 में हो गया था। निगम ने शेष लाभ इसलिए रोके थे क्योंकि राकेश कुमार की पहली पत्नी मीना के अस्तित्व का हवाला दिया गया था। अदालत ने पाया कि मीना ने राकेश कुमार से अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी और पिछले दो दशकों से अपने नए पति के साथ रह रही थीं।