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भूजल संकट पर पंजाब में दिखने लगा बदलाव! 95 ब्लॉकों में सुधार, 4 संकटग्रस्त क्षेत्र सुरक्षित श्रेणी में पहुंचे

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:15 PM (IST)

आप नेता बलतेज पन्नू ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से पंजाब के 95 भूजल ब्लॉकों में सुधार का दावा किया। ...और पढ़ें

आम आदमी पार्टी के राज्य मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू

आम आदमी पार्टी के राज्य मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू 

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी ने राहत भरे आंकड़े पेश किए हैं। पार्टी के राज्य मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के ताजा आकलन से पता चलता है कि पंजाब के भूजल संकट में सुधार की शुरुआत हुई है।

उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से नहरी पानी का इस्तेमाल बढ़ाने और भूजल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को दिया।

बलतेज पन्नू ने कहा कि वर्ष 2021-22 में पंजाब में भूजल दोहन की दर 163.80 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2025 में 156.36 प्रतिशत और 2025-26 में घटकर 152.22 प्रतिशत रह गई। उनके अनुसार चार वर्षों में 11.58 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सालाना भूजल दोहन करीब 28.01 अरब घन मीटर से घटकर 26.32 अरब घन मीटर रह गया है।

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95 ब्लॉकों में सुधार

पन्नू ने कहा कि ताजा आकलन में पंजाब के 153 भूजल आकलन ब्लॉकों में से 95 में सुधार दर्ज किया गया है। गंभीर श्रेणी वाले ब्लॉकों की संख्या 10 से घटकर छह रह गई है। वहीं चार ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में पहुंच गए हैं। इनमें फाजिल्का का अरनीवाला, फिरोजपुर का मक्खू, होशियारपुर का हाजीपुर और पठानकोट का नरोट जैमल सिंह शामिल हैं।

उन्होंने दावा किया कि 14 अन्य ब्लॉकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पन्नू के अनुसार कुल सालाना भूजल पुनर्भरण करीब 19.14 अरब घन मीटर है। इसमें बारिश से 5.53 अरब और नहरी पानी से 5.5 अरब घन मीटर पुनर्भरण शामिल है।

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नहरी पानी का इस्तेमाल 80 प्रतिशत से अधिक

पन्नू ने कहा कि वर्ष 2022 में पंजाब में नहरी पानी का इस्तेमाल करीब 21 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 80 से 82 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सरकार ने 14,100 नहरें चालू करने, 400 किलोमीटर से अधिक बंद नहरों को बहाल करने और 1,000 किलोमीटर से अधिक नहरों को पक्का करने का दावा किया है।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों की भूजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। उनके अनुसार निकाले जा रहे 26.32 अरब घन मीटर भूजल में करीब 24.95 अरब घन मीटर कृषि के लिए इस्तेमाल होता है।

विपक्ष पर साधा निशाना

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब में भूजल संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े दिशा बदलने का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने पानी बचाने को लेकर केवल बातें कीं, जबकि वर्तमान सरकार ने नहरी ढांचे को मजबूत करने और नहरी पानी खेतों तक पहुंचाने पर काम किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के ताजा आंकड़े आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद जगाते हैं।

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