भूजल संकट पर पंजाब में दिखने लगा बदलाव! 95 ब्लॉकों में सुधार, 4 संकटग्रस्त क्षेत्र सुरक्षित श्रेणी में पहुंचे

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी ने राहत भरे आंकड़े पेश किए हैं। पार्टी के राज्य मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के ताजा आकलन से पता चलता है कि पंजाब के भूजल संकट में सुधार की शुरुआत हुई है।

उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से नहरी पानी का इस्तेमाल बढ़ाने और भूजल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को दिया। बलतेज पन्नू ने कहा कि वर्ष 2021-22 में पंजाब में भूजल दोहन की दर 163.80 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2025 में 156.36 प्रतिशत और 2025-26 में घटकर 152.22 प्रतिशत रह गई। उनके अनुसार चार वर्षों में 11.58 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सालाना भूजल दोहन करीब 28.01 अरब घन मीटर से घटकर 26.32 अरब घन मीटर रह गया है।

उन्होंने दावा किया कि 14 अन्य ब्लॉकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पन्नू के अनुसार कुल सालाना भूजल पुनर्भरण करीब 19.14 अरब घन मीटर है। इसमें बारिश से 5.53 अरब और नहरी पानी से 5.5 अरब घन मीटर पुनर्भरण शामिल है।