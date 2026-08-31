अकाली दल से गठबंधन पर भाजपा का रुख साफ, 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव की तैयारी; पूनिया ने बताया पूरा प्लान

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के प्रदेश प्रभारी डाॅ. सतीश पूनिया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अपने दम और संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला लक्ष्य संगठन को मजबूत करना और उसे बूथ स्तर से लेकर नीचे तक जमीनी स्तर पर सक्रिय करना है।

गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर पूनिया ने कहा कि वह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संदेश को स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं और पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। पूनिया ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हैं। पार्टी में यह सोच है कि काम के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए काम होना चाहिए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहकर अपनी बात रखने का आग्रह किया। पूनिया ने कहा कि पार्टी में विचार-विमर्श और अपनी बात रखने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन जब कोई गतिविधि संगठन की मर्यादा और अनुशासन की सीमा से बाहर चली जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी बात रखें और संगठन को मजबूत करने में योगदान दें।

पूनिया ने पार्टी के सेवा संकल्प अभियान को भी पंजाब में प्रभावी तरीके से चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के कार्यकर्ताओं की भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। अपने तीन दिवसीय पंजाब दौरे के बारे में उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में पार्टी की बैठकों के बाद जालंधर में संगठनात्मक बैठकें होंगी और कुछ व्यक्तिगत मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं।