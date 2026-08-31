अकाली दल से गठबंधन पर भाजपा का रुख साफ, 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव की तैयारी; पूनिया ने बताया पूरा प्लान
पंजाब भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी 2027 में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा 2027 में पंजाब की सभी 117 सीटों पर लड़ेगी।
संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना मुख्य लक्ष्य है।
कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान और अनुशासन पर विशेष जोर।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के प्रदेश प्रभारी डाॅ. सतीश पूनिया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अपने दम और संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला लक्ष्य संगठन को मजबूत करना और उसे बूथ स्तर से लेकर नीचे तक जमीनी स्तर पर सक्रिय करना है।
गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर पूनिया ने कहा कि वह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संदेश को स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं और पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। पूनिया ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हैं। पार्टी में यह सोच है कि काम के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए काम होना चाहिए।
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कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान का पूरा ध्यान
उनकी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक कार्यकर्ता को किसी न किसी जिम्मेदारी से जोड़ा जाए और वह पार्टी की मुख्यधारा में बना रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी में पद और चुनावी टिकट सीमित होते हैं, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें रही हैं, वहां कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान का ध्यान रखते हुए उन्हें जिम्मेदारियां देने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहकर अपनी बात रखने का आग्रह किया। पूनिया ने कहा कि पार्टी में विचार-विमर्श और अपनी बात रखने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन जब कोई गतिविधि संगठन की मर्यादा और अनुशासन की सीमा से बाहर चली जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी बात रखें और संगठन को मजबूत करने में योगदान दें।
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संगठन की होगी लगातार समीक्षा
भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मिशन पंजाब को पूरा करने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जाना है। संगठन में जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां बदलाव किए जाएंगे और पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन की लगातार समीक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
पूनिया ने पार्टी के सेवा संकल्प अभियान को भी पंजाब में प्रभावी तरीके से चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के कार्यकर्ताओं की भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। अपने तीन दिवसीय पंजाब दौरे के बारे में उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में पार्टी की बैठकों के बाद जालंधर में संगठनात्मक बैठकें होंगी और कुछ व्यक्तिगत मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं।
अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं से जुड़े सवाल पर पूनिया ने कहा कि अलग-अलग व्यक्तियों के बयान को पार्टी का आधिकारिक निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि भाजपा 117 विधानसभा सीटों पर अपने बूथों और संगठनात्मक ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
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