"पुराने जख्म न कुरेदें..." ‘सतलुज’ फिल्म और बंदी सिंहों की रिहाई पर रवनीत बिट्टू का हमला

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के पुराने दौर, बंदी सिंहों और फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही हिंसा का दौर देख चुका है और अब ऐसा माहौल दोबारा नहीं बनना चाहिए।

‘सतलुज’ फिल्म को लेकर अपने पुराने रुख का जिक्र करते हुए बिट्टू ने कहा कि जब फिल्म को लेकर चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि पुराने जख्मों को दोबारा नहीं कुरेदना चाहिए।

रवनीत बिट्‌टू ने कहा- जब पूरा मीडिया उन्हें हीरो बना रहा है, तो हर कोई सब कुछ भूल जाता है क्योंकि कोई भी इतिहास को नहीं देखता। मैं ही था जिसने 'सतलुज' फिल्म का विरोध किया था। मैंने कहा था कि नहीं, पुरानी बातों को मत दिखाओ, इस जख्म को मत कुरेदों। लेकिन उस समय यह बात आगे बढ़ी। क्या आज किसी को वह फिल्म याद है? एक मिनट। हर किसी ने वह फिल्म देखी थी। क्या आज किसी को 'सतलुज' फिल्म याद है?... माहौल बिगड़ चुका है। मुझे लगता है कि पंजाब में माहौल फिर से वैसा ही राजनीतिक हो जाएगा जैसा 1989 में, 1992 से पहले था... यह भी पढ़ें- पंजाब CM भगवंत मान के आवास और विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सूचना मिलते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा बंदी सिंहों की रिहाई पर भी उठाए सवाल बंदी सिंहों की रिहाई और पैरोल के मुद्दे पर भी बिट्टू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसे लोगों को लेकर चर्चा होती है, जिन पर गंभीर हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को यह भी देखना चाहिए कि हिंसा के दौर में कितने परिवारों ने अपनों को खोया।

पंजाब उन्हें चाहता है जो बड़े कातिल हैं, जो सुरंगे बनाकर भाग निकलते हैं, जो बाहर आकर यह दावा करते हुए फर्जी शादियां करते हैं कि वे कनाडा से आए हैं। दिल्ली में बम धमाका किसने किया था? अगर आप कहते हैं कि सरदार बेअंत सिंह की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह मुख्यमंत्री थे और बदला लिया गया था, तो जगतार सिंह हवारा से पूछिए कि दिल्ली बम धमाका क्यों किया गया था और वहां इतने सारे लोगों की जान क्यों ली गई थी?"

पंजाब को फिर आग में न झोंकें बिट्टू ने कहा कि उनका मकसद केवल इतना है कि पंजाब को दोबारा आग में न झोंका जाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य ने पहले ही बहुत कुछ खोया है। उन्होंने मौजूदा माहौल को लेकर आशंका जताते हुए कहा कि यदि परिस्थितियां बिगड़ीं तो पंजाब फिर पुराने राजनीतिक और हिंसक दौर की तरफ जा सकता है।