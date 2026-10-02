पंजाब में आनाज की धीमी लिफ्टिंग से बढ़ी चिंता, CM मान ने केंद्र से अक्टूबर में 21 लाख मीट्रिक टन उठाने को कहा

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में अनाज की लिफ्टिंग को लेकर केंद्र सरकार को फिर से पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मान ने केंद्र से पंजाब से 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं और छह लाख मीट्रिक टन चावल की तुरंत लिफ्टिंग की मांग की है।

उन्होंने केंद्र से एक से 10 अक्टूबर तक छह लाख मीट्रिक टन चावल और अक्टूबर महीने में 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की लिफ्टिंग के लिए तुरंत निर्देश जारी करने को कहा है। सीएम मान की तरफ से भेजे पत्र में लिखा है कि राइस मिलों और मंडी परिसरों में संग्रहीत गेहूं के स्टॉक को अक्टूबर 2026 के दौरान तत्काल बाहर निकाला जाना आवश्यक है, ताकि खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2026-27 के दौरान धान की खरीद और भंडारण के लिए जगह बनाई जा सके। अन्यथा, राइस मिलर्स अपने परिसरों में जगह की कमी का बहाना बनाकर KMS 2026-27 के धान के आवंटन/भंडारण और मिलिंग के लिए आगे नहीं आ सकते हैं।