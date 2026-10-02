पंजाब बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, तरनतारन में BSF ने ढेर किए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए
सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देर रात घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए बड़ी कार्रवाई ...और पढ़ें
HighLights
बीएसएफ ने तरनतारन सीमा पर दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया।
देर रात भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तस्कर।
जवानों ने चेतावनी के बाद फायरिंग की, इलाके में तलाशी जारी।
धर्मबीर मलहार, तरनतारन। भारतीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने देर रात दो पाकिस्तानी तस्करों को ढेर कर दिया है। सीमा पार से भारत में अवैध रूप से दाखिल होने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों से अभी क्या रिकवरी हुई है, इसकी जानकारी अभी सीनियर अधिकारियों की तरफ से साझा नहीं की गई है। घटना बीती रात करीब 12.30 बजे की बताई जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार ये घटना तरनतारन क्षेत्र के अंतर्गत आते राजोके की है। बीती रात सरहद पर पहरा दे रहे जवानों ने भारतीय सरहद में लगाई गई कंटीली तारों के पार हरकत होते हुए देखी। तकरीबन 3 संदिग्ध पाकिस्तानी रात का फायदा उठाकर भारतीय सीमा की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए।
सुरक्षा के मद्देनजर मौजूदा जवानों ने थर्मल इमेजिंग और दूरबीनों से संदिग्धों की गतिविधी को ट्रैक किया। लेकिन वे भारतीय सीमा में आ चुके थे।
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जवानों ने दी लौटने की चेतावनी
मौजूदा जवानों ने संदिग्धों की लोकेशन कंफर्म कर उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी। लेकिन घुसपैठियों ने वापस लौटने की जगह छिपने का प्रयास किया। बार-बार चेतावनी के बाद बीएसएफ के जवानों को सुरक्षा को देखते हुए फायरिंग करनी पड़ी।
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दो संदिग्धों के ढेर होने की सूचना
जवानों की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान दो घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता मिली है। अनुमान यही है कि ये घुसपैठिए तस्कर थे, जो भारतीय सीमा में खेप पहुंचाने के मकसद से पहुंचे थे। इनसे क्या रिकवरी हुई है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।
घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जल्द ही बीएसएफ के अधिकारी इसे लेकर जल्द जानकारी साझा करेंगे।
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