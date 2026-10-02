पंजाब बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, तरनतारन में BSF ने ढेर किए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए

धर्मबीर मलहार, तरनतारन। भारतीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने देर रात दो पाकिस्तानी तस्करों को ढेर कर दिया है। सीमा पार से भारत में अवैध रूप से दाखिल होने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों से अभी क्या रिकवरी हुई है, इसकी जानकारी अभी सीनियर अधिकारियों की तरफ से साझा नहीं की गई है। घटना बीती रात करीब 12.30 बजे की बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार ये घटना तरनतारन क्षेत्र के अंतर्गत आते राजोके की है। बीती रात सरहद पर पहरा दे रहे जवानों ने भारतीय सरहद में लगाई गई कंटीली तारों के पार हरकत होते हुए देखी। तकरीबन 3 संदिग्ध पाकिस्तानी रात का फायदा उठाकर भारतीय सीमा की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए।