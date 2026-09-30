फर्जी सर्टिफिकेट मामले में बर्खास्त 400 BSF रसोइयों की बहाली की मांग
पूर्व पैरामिलिट्री जवानों के एक संगठन ने सरकार से 400 बीएसएफ जवानों को नौकरी पर वापस रखने की अपील की ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व पैरामिलिट्री संगठन ने 400 बीएसएफ जवानों की बहाली मांगी।
जवानों को नकली स्किल सर्टिफिकेट के कारण नौकरी से निकाला गया।
रोजगार मेले से भर्ती हुए थे, बिना नोटिस बर्खास्तगी का आरोप।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व पैरामिलिट्री जवानों के एक संगठन ने बुधवार को सरकार से अपील की कि वे बीएसएफ के लगभग 400 जवानों को फिर से नौकरी पर रखें।
इन जवानों को कुक और पानी लाने वाले के तौर पर भर्ती किया गया था, लेकिन नकली स्किल सर्टिफिकेट के कारण नौकरी के सिर्फ दो साल बाद ही निकाल दिया गया था।
ये जवान 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार के रोजगार मेले के जरिए फोर्स में शामिल हुए थे। कुक, पानी लाने वाले और वेटर के तौर पर कान्स्टेबल की नौकरी शुरू करने पर उनसे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट मांगा गया था, जिसे बाद में जांच के दौरान बीएसएफ ने नकली पाया।
बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन कर्मचारियों के स्किल सर्टिफिकेट "गलत" पाए जाने के बाद, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।
'अलायंस आफ आल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन' ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इन कर्मचारियों को बिना कोई 'शो-काज नोटिस' दिए ही नौकरी से निकाल दिया गया।
सोर्स- न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के अनुसार