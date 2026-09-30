फर्जी सर्टिफिकेट मामले में बर्खास्त 400 BSF रसोइयों की बहाली की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व पैरामिलिट्री जवानों के एक संगठन ने बुधवार को सरकार से अपील की कि वे बीएसएफ के लगभग 400 जवानों को फिर से नौकरी पर रखें।

इन जवानों को कुक और पानी लाने वाले के तौर पर भर्ती किया गया था, लेकिन नकली स्किल सर्टिफिकेट के कारण नौकरी के सिर्फ दो साल बाद ही निकाल दिया गया था।

ये जवान 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार के रोजगार मेले के जरिए फोर्स में शामिल हुए थे। कुक, पानी लाने वाले और वेटर के तौर पर कान्स्टेबल की नौकरी शुरू करने पर उनसे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट मांगा गया था, जिसे बाद में जांच के दौरान बीएसएफ ने नकली पाया।