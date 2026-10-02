'हमेशा पंजाब के बारे में सोचा, तन-मन से...'; राजा वड़िंग ने नम आंखों से बंगला साहिब में टेका माथा, अब किसे मिलेगी कमान?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस्तीफा देने के बाद राजा वड़िंग ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में नम आंखों से माथा टेका। उन्होंने एक्स पर फोटो भी साझा की है।

राजा वड़िंग ने लिखा कि मेरे ऊपर वाहेगुरु जी की असीम कृपा है कि जो भी कार्य मुझे सौंपा गया, मैंने उसे तन-मन से पूरा किया। मैंने हमेशा पंजाब के बारे में सोचा है और पंजाब हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगा। भविष्य में जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। गुरु साहब जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैंने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में सिर झुकाकर सभी के कल्याण के लिए अरदास की।

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या बोले राजा वड़िंग? बता दें कि राजा वड़िंग ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अपडेट कर लिया। इस्तीफे के अगले दिन गांधी जयंती पर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद वे बेहद भावुक दिखे। हालांकि, उन्होंने बताया कि मैंने अपने मन से इस्तीफा दिया है। मुझे किसी बात का कोई मलाल नहीं है। हमें कुछ दिनों की छुट्टी की जरूरत है। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा।

राहुल गांधी के पोस्ट को किया शेयर गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पोस्ट किया। रीपोस्ट करते हुए राजा वड़िंग ने गांधी जी को याद किया। उन्होंने कहा कि बापू ने हमें कभी झुकना नहीं सिखाया। सत्य, अहिंसा और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी और मानवता के लिए एक अमिट संदेश छोड़ा।

विजय इंदर को मिल सकती है कमान राजा वड़िंग ने करीब साढ़े चार साल तक पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली। उनके इस्तीफे के बाद अब पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है इस रेस में संगरूर से पूर्व सांसद रहे विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।