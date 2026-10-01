'कहने को अब कुछ नहीं...', इस्तीफे के बाद दिल्ली रवाना हुए राजा वड़िंग; शुक्रवार को राहुल गांधी से होगी मुलाकात

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गुरुवार शाम चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हो गए। वड़िंग शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जा रहे हैं और फिलहाल उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है।

शुक्रवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही वह पूरे मामले पर कुछ स्पष्ट कर पाएंगे। वड़िंग के दिल्ली जाने के साथ ही पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटे से चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान वड़िंग को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाने का मन बना चुका है और उनकी जगह विजय इंदर सिंगला को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

बड़े कांग्रेस नेता ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की हालांकि, अभी तक कांग्रेस हाईकमान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र या निर्देश जारी नहीं किया गया है। न ही किसी बड़े कांग्रेस नेता ने इसकी औपचारिक पुष्टि की है। इसी बीच वड़िंग के सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें 'पूर्व अध्यक्ष' के तौर पर अपडेट किए जाने की बात भी सामने आई है। इससे प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव की चर्चाओं को और हवा मिली है। हालांकि, सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव को अभी आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता।

दिल्ली में जुट रहे पंजाब कांग्रेस के नेता पंजाब कांग्रेस में बढ़ी हलचल के बीच पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। खुद वड़िंग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के भी दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चन्नी समर्थक कुछ अन्य नेताओं के भी दिल्ली पहुंचने की चर्चा है।