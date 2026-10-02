'राजा को हटाने का समय आ गया है', सचिन पायलट के इशारे पर छिनी पंजाब कांग्रेस की कमान? वड़िंग ने किया दावा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बीच शुक्रवार को लुधियाना सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी सौंपा।

राहुल गांधी से मिलने के बाद राजा वड़िंग अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मौजूद बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। इस बीच उन्होंने मीडियाकर्मियों से काफी देर तक बातें की और चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के नए प्रभारी सचिन पायलट को लेकर अपने विचार रखे।

पत्नी के साथ गुरुद्वारा पहुंचे राजा वड़िंग

मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए राजा वड़िंग ने कहा कि उनसे (राहुल गांधी) मुलाकात के बाद मैं और मेरी पत्नी सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब 'अरदास' (प्रार्थना) करने आए हैं।

कार्यकाल लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग याद रखें। मंत्री के तौर पर मेरा कार्यकाल बिल्कुल वैसा ही था... यादगार। और जो कुछ भी मिले, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि राज्य अध्यक्ष के तौर पर 4.5 साल के कार्यकाल के बाद, जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। पार्टी ने जो कुछ भी दिया, मैंने उसे खुशी-खुशी स्वीकार किया और आदेश का पालन किया। -अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, लुधियाना सांसद

सचिन पायलट को लेकर क्या बोले राजा वडिंग?

राजा वड़िंग ने नए प्रभारी सचिन पायलट से जुड़े सवाल पर कहा कि जब उन्हें प्रभारी (सचिन पायलट) नियुक्त किया गया, तो मैं उन्हें औपचारिक रूप से बधाई देने गया था। उस दिन मैंने उनसे लगभग 15 मिनट तक बात की थी। लेकिन उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला।

राजा वडिंग ने कहा कि राजनीति में अपने लंबे सफर को देखते हुए मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने तय किया होगा कि 'राजा' को पद से हटाने का समय आ गया है। मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन शायद महासचिव को लगा होगा कि राजा को हटा दिया जाना चाहिए। वरना, कोई खास मुद्दा नहीं है, मुझे जो कुछ भी कहना था, वह मैंने राहुल गांधी तक पहुंचा दिया है। राहुल गांधी के बाद अब कोई ऐसा नहीं बचा है जिसे मैं समझा सकूं कि क्या होना चाहिए और क्या नही।