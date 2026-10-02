'मुझसे पंगा मत लेना, मैं मौकापरस्त नहीं', पंजाब कांग्रेस चीफ का पद छोड़ने पर राजा वड़िंग का रवनीत बिट्टू को जवाब

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पद बदलने से उनका कांग्रेस के साथ संबंध नहीं बदलेगा।

भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वह मौकापरस्त नहीं, बल्कि वफादार हैं.... और हर वक्त राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। बिट्टू की ओर से राहुल गांधी पर ‘यूज एंड थ्रो’ की नीति अपनाने के आरोप पर वड़िंग ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि “मुझसे पंगा मत लेना।”

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने पर सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म के जरिए तंज कसा था। उन्होंने इसे राहुल गांधी की यूज एंड थ्रो नीति करार दिया था। इसके जवाब में अब राजा वड़िंग ने प्रतिक्रिया दी है।

उधर, पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पिछले 24 घंटे से चल रही हलचल अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।

इस मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से अभी नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है।

इसके बाद दिल्ली पहुंचने पर वड़िंग के तेवर भी सामने आए। उन्होंने कहा कि अब वह प्रधान नहीं हैं। आज राजा नहीं होगा तो कोई और होगा...इससे कोई फर्क नहीं पड़ता...। यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अधिकार क्षेत्र है।

दिल्ली में जुटे पंजाब कांग्रेस के नेता वड़िंग के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली सक्रियता भी बढ़ गई है। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली में हैं। अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी हाईकमान स्तर पर सक्रियता बनी हुई है।