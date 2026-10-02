‘मैं योद्धा हूं, लड़ता रहूंगा’ राजा वड़िंग ने पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पर पहली बार खुलकर रखी बात

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी की अंदरूनी खींचतान पर खुलकर अपनी बात रखी है। वड़िंग ने स्वीकार किया कि कांग्रेस में गुटबाजी और नेताओं के बीच आपसी खींचतान का पार्टी को नुकसान हुआ। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि वह राजनीतिक संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

उन्होंने खुद को ‘योद्धा’ बताते हुए कहा कि वह अपना लक्ष्य हासिल करने तक लड़ते रहेंगे। वड़िंग ने कहा कि किसी भी परिवार या राजनीतिक पार्टी में आपसी खींचतान होती है तो उसका नुकसान होता है। पंजाब कांग्रेस में भी ऐसा हुआ और इसका असर पार्टी पर पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी नेता से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संभव है कि कुछ लोगों को उनसे परेशानी हो। उन्होंने कहा-

उन्होंने पुराने विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस 200 लोगों को भी प्रदर्शन के लिए नहीं जुटा पाती थी। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। वड़िंग ने कहा कि बाद में पार्टी ने काफी संघर्ष किया और मजबूत स्थिति तक पहुंची, लेकिन अंदरूनी विवादों ने फिर नुकसान किया।

मनप्रीत से लेकर बिट्टू तक मुकाबलों का जिक्र अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए वड़िंग ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई कठिन चुनावी मुकाबले लड़े हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ उस सीट से लड़ा, जिसे उनके मुताबिक कांग्रेस पहले कभी नहीं जीत सकी थी।