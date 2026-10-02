राहुल गांधी से मिलने 10 जनपथ पहुंचे राजा वड़िंग, नए प्रधान पर आज फैसला संभव; पंजाब में बड़े फेरबदल की तैयारी
पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की हलचल तेज हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज वड़िंग ने दिल्ली में 10 जनपथ पहुंच राहुल गांधी से मुलाकात की है।
HighLights
राजा वड़िंग राहुल गांधी से मिलने 10 जनपथ पहुंचे।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद और संगठन बदलाव पर चर्चा।
विजय इंदर सिंगला नए अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार।
डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही हलचल के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ पहुंच गए हैं। वड़िंग की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ करीब 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में इस मुलाकात पर पूरे पंजाब की नजरें टिकी हुई हैं।
माना जा रहा है कि बैठक में पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के साथ-साथ संगठन में होने वाले संभावित बदलावों पर भी चर्चा हो सकती है। राजा वड़िंग का यह राहुल गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी हाईकमान की ओर से बदलाव के संकेत मिलने के बाद वड़िंग ने पद से इस्तीफा दिया और अपने इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल में भी खुद को पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बताया।
हालांकि, इस्तीफे के बाद वड़िंग की ओर से हाईकमान के फैसले के खिलाफ कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उन्होंने खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते हुए पार्टी के लिए काम करते रहने की बात कही है।
अब राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि करीब साढ़े चार साल तक पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने वाले वड़िंग को आगे पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। वड़िंग वर्ष 2022 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना से सांसद चुने गए।
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नए प्रधान को लेकर दिल्ली में मंथन
पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा परगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, राणा केपी सिंह और सुखबिंदर सिंह सरकारिया के नाम भी चर्चा में हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी इस दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से अभी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
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संगठन में बदलाव पर भी नजर
वड़िंग के इस्तीफे के बाद अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक ही फैसला सीमित रहेगा या पंजाब कांग्रेस के संगठन में व्यापक बदलाव किया जाएगा, इस पर भी निगाहें हैं। नए प्रभारी सचिन पायलट ने सितंबर में पंजाब कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं से बातचीत कर संगठन की स्थिति का फीडबैक लिया था। इसके बाद हाईकमान के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मंथन तेज हुआ।
ऐसे में 10 जनपथ पर राहुल गांधी और राजा वड़िंग की मुलाकात को पंजाब कांग्रेस के अगले राजनीतिक और संगठनात्मक अध्याय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगती है या संगठन में बदलाव को लेकर कोई नया फार्मूला सामने आता है।
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